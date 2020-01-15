Bahçeli: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Bu mütecaviz ve münasebetsiz... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: '(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Bu mütecaviz ve münasebetsiz... - Son Dakika

Bahçeli: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Bu mütecaviz ve münasebetsiz...

6 saat önce

Bahçeli: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Bu mütecaviz ve münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki ve insani temeli yoktur.

Bahçeli:

Bahçeli: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Bu mütecaviz ve münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki ve insani temeli yoktur."

Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:08 Kaynak: AA
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