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Bahçeli: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Bu mütecaviz ve münasebetsiz...
6 saat önce
Bahçeli: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Bu mütecaviz ve münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki ve insani temeli yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:08 Kaynak: AA
Bahçeli: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Bu mütecaviz ve münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki ve insani temeli yoktur."
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