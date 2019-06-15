Bahçeli: "(Moody's'in not indirim kararı) Türkiye ekonomisinin şu anki seviyesiyle uyuşmadığı...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği programda konuştu.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:02 Kaynak: AA
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, İstanbul
'da sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği programda konuştu.
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