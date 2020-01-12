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Bahçeli: "(Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da) diyenler, görevli ve taşeron değillerse...
6 saat önce
Bahçeli: "(Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da) diyenler, görevli ve taşeron değillerse kesinlikle tarih ve coğrafya cahilleridir.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:14 Kaynak: AA
Bahçeli: "(Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da) diyenler, görevli ve taşeron değillerse kesinlikle tarih ve coğrafya cahilleridir."
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