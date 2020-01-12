Bahçeli: "(Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da) diyenler, görevli ve taşeron değillerse... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bahçeli: '(Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da) diyenler, görevli ve taşeron değillerse... - Son Dakika

Bahçeli: "(Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da) diyenler, görevli ve taşeron değillerse...

6 saat önce

Bahçeli: "(Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da) diyenler, görevli ve taşeron değillerse kesinlikle tarih ve coğrafya cahilleridir.

Bahçeli:

Bahçeli: "(Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da) diyenler, görevli ve taşeron değillerse kesinlikle tarih ve coğrafya cahilleridir."

Suriye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:14 Kaynak: AA
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