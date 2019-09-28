Son Dakika Haberleri: Bahçeli'nin başdanışmanı Güler Manisa'da imza gününe katıldı
Son Dakika Güncel Haber

Bahçeli'nin başdanışmanı Güler Manisa'da imza gününe katıldı

47 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Prof. Dr. Ali Güler Manisa 3. Kitap Fuarında imza günü düzenledi.

Bahçeli'nin başdanışmanı Güler Manisa'da imza gününe katıldı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Prof. Dr. Ali Güler Manisa 3. Kitap Fuarında imza günü düzenledi.


Kitapseverlerin ilgi gösterdiği Manisa Kitap Fuarı 27 Eylül tarihinde düzenlenen törenle kapılarını kitapseverlere açtı. 27 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında açık kalacak olan fuarda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Prof. Dr. Ali Güler, fuarın ikinci gününde kitap imza günü düzenledi. Ali Güler'in imza gününe MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan ve Mali İşler Müdürü Hasan Torun katıldı. Başkan Özcan, Ali Güler'in kitaplarından alarak imzalattı, hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Özcan, kitabın imzalanmasının ardından kitap fuarında stant açan esnafları ziyaret ederek, fuar hakkında bilgi aldı. Başkan Özcan, öğleden sonra düzenlenen programda Prof. Dr. Ali Güler'in 'Bilinmeyen Atatürk ve Milli Mücadele' konulu söyleşisine katıldı. - MANİSA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP lideri Bahçeli'den hastalığıyla ilgili paylaşımlara suç duyurusu
Ankara'da heyecan yaratan gelişme! Devlet Bahçeli bugün de hastaneye gitti Bahçeli'ye söylediği sözlerle MHP'lilerin tepkisini çeken CHP'li Mücahit Avcı darp edildi Alev alan otomobile balkondan su dökerek müdahale ettiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 16:30:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli'nin başdanışmanı Güler Manisa'da imza gününe katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]