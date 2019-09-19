Bahçeli'nin çağrısına destek

İYİ Parti'den ayrılan ülkücülerin oluşturduğu Milli Farkındalık Platformu Başkanı Reşat Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Gelin bir olalım, birlik olalım" çağrısına destek vererek, "Sayın Bahçeli'nin kutlu çağrısına kulak verelim. Baba ocağımızda hep beraber kucaklaşalım." dedi.

Erdoğan, platformun çalışmaları hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti'nin kuruluş aşamasında ve sonrasında Genel Başkan Meral Akşener'in yanında yer aldığını ancak bir süre sonra hem parti hem de Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini anımsattı.

Bu süreçte Akşener'in ülkücüleri baba ocağından ayırabilmek için duygularına hitap ederek sunduğu hiçbir gerekçeyi, ortaya attığı hiçbir iddiayı ve verdiği hiçbir sözü tutmadığını ifade eden Erdoğan, ayrıca Akşener'in ülkücülerden gizlediği ajandasında birtakım karanlık hesapların olduğunu savundu.

Erdoğan, parti kurulana kadar omuzlarına basılan ülkücülerin, parti kurulduktan sonra aşama aşama tasfiye edildiğini, ülkücülerin yerine okyanus ötesi, karanlık ilişkileri olan bir çok insanın partinin önemli kademelerine getirildiğini iddia etti.

Milli hassasiyetler kullanılarak kurulan partinin, kurulduktan sonra tamamen gayri milli bir siyasi eksene oturduğunu ileri süren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu yapının oluşmasında önemli katkıları olan bizler omuzunda ne denli büyük bir vebali taşıdığımızın farkındayız. Platform olarak bütün ülküdaşlarımıza sesleniyoruz, gelin bu vebale daha fazla ortak olmayalım. Hanımefendi gizli ajandasıyla baş başa kalsın. Onları, çarpık ve karanlık ilişkileriyle yüz yüze bırakalım. Bizler, ' Geçmişte ne olduysa oldu, ne yaşandıysa yaşandı gelin bir olalım, birlik olalım.' diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kutlu çağrısına kulak verelim. Gelin hep beraber yarım asırlık ulu çınarın altında buluşalım. Baba ocağımızda hep beraber kucaklaşalım."

Reşat Erdoğan, ayrıca "İP'in ucu kimin elinde?" sloganıyla başlatılan ve sürdürülen kampanyayla ilgili gelişmelerin platformun internet sitesinden takip edilebileceğini sözlerine ekledi.