Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
Gündem

Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

Bahçeli\'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü fotoğrafla tartışmaların odağına yerleşen Emniyet Özel Harekat Dairesi Başkanı Süleyman Karadeniz sessizliğini bozdu. Karadeniz'in, Bahçeli'nin elini öpmesi konusunda "Özel Harekat Dairesi'ne 8 yıl sonra ilk kez gelmişti. Yaşına ve devlet tecrübesine hürmeten öptüm" açıklamasında bulunduğu öğrenildi.

18.07.2024 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen Emniyet Özel Harekat Dairesi Başkanı Süleyman Karadeniz uzun süredir gündemden düşmüyor.

BAKANLIK YETKİLİSİ: İZAHI MÜMKÜN DEĞİL

Üzerindeki üniformayla böyle bir hareket sergilediği için hedefe koyulan Karadeniz'in davranışının İçişleri Bakanlığı'nı da çok rahatsız ettiğini aktaran gazeteci İsmail Saymaz bir bakanlık yetkilisinin "İzahı mümkün değil. O üniforma üzerindeyken, bu hareketi yapamaz" ifadelerini kullandığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Emniyet Özel Harekat Dairesi Başkanı Karadeniz'e resmi olarak herhangi bir yaptırım uygulanamayacağı aktarılırken, tartışmaların odağındaki ismin fotoğrafla ilgili de konuştuğu ifade edildi.

"DEVLET TECRÜBESİNE HÜRMETEN ÖPTÜM"

Karadeniz'in, Bahçeli'nin elini öpmesi konusunda "Özel Harekat Dairesi'ne 8 yıl sonra ilk kez gelmişti. Yaşına ve devlet tecrübesine hürmeten öptüm" açıklamasında bulunduğu öğrenildi.

Devlet Bahçeli, Karadeniz, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Oooo: Geçen sene kılıçdaroğlu gelseydi yaşına ve devlet tecrübesine hürmeten elini öper miydin? 87 42 Yanıtla
    Batuhan Ömerca: Her yaşı büyüğün eli öpülmez. Görüş var duruş var 54 16 Hursit Yavas: Bu arkadas bu mevkiye el operek gelmis belli ustune gitmeyin cok … 38 13 Sema Kircali: güzel soru tebrik ederim 38 12 Seash: bu yaş değil hürmet edilecek insan önemli 15 2
  • Nejdet Aydemir: Etik değil 70 20 Yanıtla
    erhan öndemir: etik olan bir sistemimiz kalmadı zaten 19 4
  • Ersan Yiğit: Üzerinizdeki üniformayı çıkartın emekli olum isterseniz sabah akşam el öpün bu kimseyi ilgilendirmez. üzerinizdeki üniforma devleti temsil ediyor. Devlet kimsenin elini öpmez 71 15 Yanıtla
  • Ha Ye: Bakanların elini eteğini öpen binlerce bürokrat var o mu gözünüze girdi 40 33 Yanıtla
    Abuzer Yavuz: El öpmek mhp de adettir 12 5
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
14:04 Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni’ye söyledikleri pahalıya patladı Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni'ye söyledikleri pahalıya patladı
14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
14:01 Rusya, ABD’nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi Rusya, ABD'nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
13:41 Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 16:55:03. #1.12#
SON DAKİKA: Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement