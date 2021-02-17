Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına seçmenler ne diyor? CHP detayı dikkat çekti - Son Dakika

MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP'nin meclisteki varlığını sürekli olarak sorgularken partinin kapatılması gerektiğini savundu ve uzun bir süredir HDP'nin kapatılması yönünde çağrılarda bulundu. Bu durum kamuoyu nezdin de tartışma konusu haline gelirken, Optimar Araştırma Şirketi HDP'nin kapatılmasıyla ilgili yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

BÜYÜK BİR BÖLÜM KAPATILMASINI İSTİYOR

Vatandaşların yüzde 66'sı "Sizce HDP kapatılmalı mı?" sorusuna evet cevabı verirken, yüzde 17,6'sı "Fikrim yok", yüzde 16,4 ise "Hayır" cevabını verdi.

MHP'Lİ SEÇMENLER BAŞI ÇEKTİ

Ankette vatandaşların desteklediği partiye göre de dağılımı yapıldı. Buna göre AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 78'i, MHP'ye oy verenlerin yüzde 82'si, İYİ Parti'ye oy verenlerin yüzde 72'si, CHP'ye oy verenlerin yüzde 52'si ve HDP'ye oy verenlerin yüzde 7,2'si "Kapatılsın" yönünde görüş bildirdi.

HDP'DEN SONRA EN ÇOK "HAYIR" CEVABI CHP'DEN

Ortaya çıkan sonuç kapsamında CHP'li seçmenler, HDP'li seçmenlerden sonra yüzde 31,8 ile en çok "Hayır" cevabını veren seçmen oldu.