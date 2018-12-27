Bahçeli'nin Hediyesi Bakan Akar'ın Odasında Görüntülendi
1 saat önce
- Bahçeli'nin hediyesi Bakan Akar'ın odasında görüntülendiANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 15 Temmuz sonrası "kaybettim" dediği silah, makam odasında görüntülendi.
- Bahçeli'nin hediyesi Bakan Akar'ın odasında görüntülendi
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ın 15 Temmuz sonrası "kaybettim" dediği silah, makam odasında görüntülendi. Akar'a odasındaki silah, MHP
Lideri Devlet Bahçeli
tarafından hediye edilmişti.
Dün Ankara
'da medya temsilcileri ile bir araya gelen Devlet Bahçeli, 2 Ekim 2015 yılında Akar'ın Genelkurmay Başkanı olması sebebiyle yaptıkları ziyareti ve Akar'a verdikleri hediyeleri anlattı. Hulusi Akar'a Kuran-ı Kerim Türk
bayrağı ve altın kaplama bir silah hediye ettiğini belirten Bahçeli, "2 Ekim 2015'te Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar paşayı ziyaret etim orada diğer Genelkurmay Başkanlarında olmayan yapmadığım bir olayı gerçekleştirdim. Orada sayın Hulusi Akar Paşa'ya Kuran-ı Kerim Türk bayrağı ve altın kaplama bir silah hediye ettim. Bu niye Hulusi Akar'a verildi? Geleceği okuma demeyeceğim ama bu anlamlı hediyeyi verme ihtiyacı hissettim. Burada Kuran, bayrak ve silah hediyenin unsurları o günden sonraki gelişmeleri dikkati alınca bunu verdiğime çok memnuniyet duyuyorum. Hulusi Akar paşa Kuran'a, bayrağa ve silaha sahip çıkmıştır" ifadelerinde bulundu.
Bahçeli'nin bahsettiği hediye, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın odasında görüntülendi. Odasında çalışan Akar'ın arka tarafında Bahçeli'nin hediye ettiği altın kaplama silah, Kuran'ı Kerim ve Türk bayrağı vardı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:54 Kaynak: İHA
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