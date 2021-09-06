Bahçeli'nin izniyle taklidini yapan Yunus Yuva: Bana karşı ayrı bir sevgisi var - Son Dakika

ADANA'da, yaptığı Devlet Bahçeli taklidiyle sosyal medyada eleştirilen kanser hastası komedyen Yunus Yuva, "Genel başkanımızın bana karşı ayrı bir sevgisi, benim de ona karşı ayrı bir sevgim var. Manevi oğluyum diyebilirim. Ben ülkücü bir komedyenim. Kötü söz sahibinindir" dedi.

Seyhan ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası komedyen Yunus Yuva, 3 yıl önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğinde, iznini alarak taklidini yaptı. Yuva, Bahçeli'nin taklidini yaptığı görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, çok sayıda olumsuz yorum aldı. Görüntülerle ilgili Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, videonun Bahçeli'nin yüksek toleransı sonrası çekildiğini belirterek, kanser tedavisi gören Yuva'yı destekledi.

'DALGA GEÇENLER ÖNCE KENDİSİYLE DALGA GEÇSİN'Komedyen Yunus Yuva ise 3 yıldır kanser tedavisi gördüğünü ve gösteri yapamadığını kaydetti. Sağlıklı zamanlarında sık sık Bahçeli'nin taklidini yaptığını anlatan Yuva, "Genel Başkanımız çok hoşgörülü birisi olduğu için, her yanına gittiğimde mutlaka kendisinden müsaade alıp taklidini yaparım. 100'ün üzerinde taklit yapma yeteneğim var. Aynı zamanda ressamım. Kimsenin bilmediği yönlerim var. Çekilen videolarla dalga geçenler önce kendisiyle dalga geçsin. Cesaretleri varsa Devlet Bahçeli'nin yanına gidip tatlı dille yapabiliyorlarsa buyursun yapsınlar" dedi.'BİRÇOK KİŞİ ÜZÜLÜP YORUMLARINI KALDIRDI'

Hastalığının duyulmasının ardından olumsuz yorumların azaldığını belirten Yunus Yuva, "Kanser hastası olduğumu öğrenen birçok kişi üzülüp yorumlarını kaldırdı. Genel başkanımızın bana karşı ayrı bir sevgisi, benim de ona karşı ayrı bir sevgim var. Manevi oğluyum diyebilirim. Ben ülkücü bir komedyenim. Kötü söz sahibinindir. İsteyen herkes istediği yorumu yapabilir" diye konuştu.