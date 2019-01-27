Son Dakika Haberleri: Bahçeli'nin Konvoyunda Kaza: 2 Yaralı

Bahçeli'nin Konvoyunda Kaza: 2 Yaralı

33 dakika önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım ile görüşmek için İstanbul'a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konvoyunda bir milletvekilinin aracı, Ümraniye sapağında emniyet şeridinde duran bir araca çarptı.

Bahçeli'nin Konvoyunda Kaza: 2 Yaralı, System.String[]


TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım ile görüşmek için İstanbul'a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin  konvoyunda bir milletvekilinin aracı, Ümraniye sapağında emniyet şeridinde duran bir araca çarptı. Kazada 2 hafif şekilde kişi yaralandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'a gelişinde TEM Çamlıca Gişelerde milletvekilleri ve partililer tarafından karşılandı. Bahçeli'yi takip etmek üzere yola çıkan konvoyda bulunan MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın bulunduğu araç, Ümraniye Sapağına geldiğinde emniyet şeridinde bekleyen Yasin Sivaslıgil'e ait araca çarptı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Milletvekili Akçay, başka bir araçla Beykoz'a geldi. Kazada aracına çarpılan sürücü, "Emniyet şeridinde duruyorduk. Geldiler, bize arkadan vurdular. Biz ne olduğunu anlayamadık. Kızımız biraz rahatsız ama Allah'a şükür bir şey yok." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan makam aracı

-Emniyet şeridinde kazaya karışan araç

-Makam aracının şoförü konuşması

-Emniyet şeridindeki aracın şoförü röp

-Ambulansa kaldırılan yaralılar

-Trafikten görüntü

-Genel ve detay - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:08 Kaynak: DHA

Ümraniye, MHP, İstanbul, Güncel
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