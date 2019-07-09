Son Dakika Haberleri: Bahçeli'nin Kütahya programı belli oldu
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Bahçeli'nin Kütahya programı belli oldu

40 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kütahya programı belli oldu.

Bahçeli'nin Kütahya programı belli oldu, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kütahya programı belli oldu.

MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bahçeli 13 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da Kütahya'da olacak.

Şehir girişinde MHP Kütahya İl Teşkilatı tarafından karşılanacak olan Bahçeli, Kütahya Belediyesi'ne geçerek, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde seçimi kazanan Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret ederek, tebrik ve teşekkürlerini iletecek.

Bahçeli, daha sonra burada vatandaşlara hitaben bir konuşma yapacak.

Devlet Bahçeli, aynı gün Ankara'ya geri dönecek. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:20 Kaynak: İHA
Devlet Bahçeli, Kütahya, MHP, Güncel
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