BAHÇELİ'NİN MEZUN OLDUĞU TARİHİ OKUL DA DEPREMDE HASAR GÖRDÜ - Son Dakika
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BAHÇELİ'NİN MEZUN OLDUĞU TARİHİ OKUL DA DEPREMDE HASAR GÖRDÜ

21.03.2023 18:07

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Osmaniye'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de mezun olduğu 112 yıllık Yediocak İlkokulu, hasar aldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Osmaniye'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de mezun olduğu 112 yıllık Yediocak İlkokulu, hasar aldı. Okulun, tarihi dokusuna uygun bir şekilde tekrar restore edilerek şehrin hizmetine sunulacağı kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin vurduğu Osmaniye'de 7 Ocak Mahallesi'ndeki kentin en eski okullarından Yediocak İlkokulu'nun giriş katında hasar oluştu. Eğitimin sürdüğü okuldaki öğrenciler, Mithatpaşa İlkokulu'na nakledildi. Okulun girişine ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Tescilli kültür varlığıdır. İzinsiz müdahale edilemez' tabelası asıldı. Okulla ilgili nihai kararın, yapılacak kontrollerin ardından verileceği kaydedildi.

TARİHİ DOKUYA UYGUN ŞEKİLDE RESTORE EDİLECEK

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Yediocak İlkokulu'nun kentin sembol ve en eski binalarından biri olduğunu kaydederken, Okulumuz 6 Şubat günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki depremde maalesef ağır hasar aldı. Bu ağır hasar sonucu şu anda kullanılamaz bir vaziyette. Burada eğitim öğretim gören öğrencilerimizi başka bir okulumuzun bünyesine taşıdık ve orada devam ediyorlar. Tarihi dokuya, aynı kültüre sadık kalarak okulumuzu tekrar restore edip, şehrimizin hizmetine en kısa sürede sunmak istiyoruz. Tabi bu biraz zaman alacak bilindiği üzere depremin etkileri, artçı depremler halen devam ediyor. Bunlar bittikten sonra restorasyon planlamalarımız yapılacak, bu konuda da Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzle görüşme halindeyiz. Restorasyon planları yapılacak ve tarihi dokusuna uygun bir şekilde tekrar restore ederek şehrimizin hizmetine sunacağız dedi.

'DEPREM ESKİ YENİ DİNLEMİYOR'

Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, şöyle devam etti 'Binamız zaten Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz tarafından tescillenmişti. Korunması gereken bir kültür varlığı. Bu kültür varlığının aynı hassasiyetle korunması gerekiyor. Tabi deprem eski yeni dinlemiyor. Çok büyük bir felaketti. Bu felaket sonucunda ağır hasar aldı diye konuştu. Okulda 1465 ilkokul ve 170 ana sınıfı öğrenci mevcudunun olduğunu belirten Aydın Albak, bu öğrencilerin, kendi okulları restore edilene kadar, Mithatpaşa İlkokulu'nda eğitim öğretimlerine devam edeceklerini sözlerine ekledi. (DHA)

Kaynak: DHA
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