Bahçeli'nin Osmaniye'de doğduğu evin yerine Devlet Bey Konağı yapıldı - Son Dakika

Bahçeli'nin Osmaniye'de doğduğu evin yerine Devlet Bey Konağı yapıldı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Osmaniye'de doğduğu evin yerine yapılan Devlet Bey Konağı'nın tamamlandığı bildirildi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Osmaniye'de doğduğu evin yerine yapılan Devlet Bey Konağı'nın tamamlandığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Osmaniye Alibeyli Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki Devlet Bey Konağı'nın inşaatı "3 Mayıs Milliyetçiler Günü"nde tamamlandı. Üç katlı inşa edilen Osmaniye Devlet Bey Konağı, cumbalı yapısı, ahşap giriş kapısı ve kepenkleriyle Selçuklu-Osmanlı mimarisinin geleneksel özelliklerini taşıyor.

Konağın ön cephesinde, merdivenlerle çıkılan giriş kısmının iki yanında birer bozkurt heykeli bulunuyor. Konağın arka bahçesinde, gösterişli ve geniş çardak yer alıyor. Çukurova kültürüne bağlılığıyla bilinen Bahçeli'nin, Osmaniye'yi ziyaretleri sırasında bu konakta kalacağı ifade ediliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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