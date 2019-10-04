Son Dakika Haberleri: Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar
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Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar

44 dakika önce

Eski Ülkü Ocakları genel başkanları, "Kamuoyunda ve özellikle sosyal medyada Bahçeli'nin sıhhati üzerinden yürütülen manipülatif, ahlaka ve insani tüm değerlere aykırı söylem ve üslupları şiddetle kınıyoruz.

Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar, System.String[]

Eski Ülkü Ocakları genel başkanları, "Kamuoyunda ve özellikle sosyal medyada Bahçeli'nin sıhhati üzerinden yürütülen manipülatif, ahlaka ve insani tüm değerlere aykırı söylem ve üslupları şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanları Atilla Kaya, Suat Başaran, Alişan Satılmış, Azmi Karamahmutoğlu ile Harun Öztürk, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, önceki günlerde Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konulan Bahçeli'nin tahlil ve tetkikler sonrası taburcu edildiği anımsatıldı.

Bahçeli'nin tedavisinin başarılı bir neticeye ulaştığını ve doktorların tavsiyesi üzerine istirahat ettiğinin memnuniyetle öğrenildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunda ve özellikle sosyal medyada Bahçeli'nin sıhhati üzerinden yürütülen manipülatif, ahlaka ve insani tüm değerlere aykırı söylem ve üslupları şiddetle kınıyor; Ülkücü Hareket'in ve Türk milletinin bu tür ahlaksızlıklara prim vermeyeceğini ümit ediyoruz.

Sayın Genel Başkanımızın geçirmiş olduğu rahatsızlığı teessürle karşılamakla birlikte, sıhhatine kavuşmuş olmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyor, kendisine Cenab-ı Allah'tan şifa ve sıhhat niyaz ederken, Ülkücü Hareket'in tüm mensuplarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Atila Kaya, Alişan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:22 Kaynak: AA
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