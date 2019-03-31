Bahçeli'nin Sandığından Mansur Yavaş Çıktı
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan 'millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Mansur Yavaş, önde çıktı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan 'millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Mansur Yavaş, önde çıktı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin oy kullandığı Ankara Anıttepe Ortaokulu'ndaki 1326 numaralı sandıkta 341 seçmenden 286'sı, oy kullandı. Sandıktan 'millet ittifakı'nın adayı CHP'li Mansur Yavaş'a 228, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Mehmet Özhaseki'ye ise 52 oy çıktı. TKP adayı, 1 oy alırken, 5 oy geçersiz sayıldı.
ANKARA, -
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:19 Kaynak: DHA
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