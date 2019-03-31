Son Dakika Haberleri: Bahçeli'nin Sandığından Mansur Yavaş Çıktı

Bahçeli'nin Sandığından Mansur Yavaş Çıktı

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan 'millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Mansur Yavaş, önde çıktı.

Bahçeli'nin Sandığından Mansur Yavaş Çıktı, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan 'millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Mansur Yavaş, önde çıktı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin oy kullandığı Ankara Anıttepe Ortaokulu'ndaki 1326 numaralı sandıkta 341 seçmenden 286'sı, oy kullandı. Sandıktan 'millet ittifakı'nın adayı CHP'li Mansur Yavaş'a 228, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Mehmet Özhaseki'ye ise 52 oy çıktı. TKP adayı, 1 oy alırken, 5 oy geçersiz sayıldı.

ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:19 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı Bakan Akar'ın Oy Kullandığı Sandıkta Mansur Yavaş Fark Attı Gözaltına Alınan CHP Adayı Mehmet Fatih Bucak, Serbest Bırakıldı Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53,2 Oy Alıyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 21:10:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli'nin Sandığından Mansur Yavaş Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]