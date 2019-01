Bahçeli'nin Yıldırım'ı Ziyareti

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım , "Bir yandan AK Parti il ve ilçe teşkilatlarıyla, aynı zamanda Cumhur İttifakı olarak da Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarıyla bir uyum içerisinde, ahenk içerisinde bu kampanyayı sürdüreceğiz." dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Binali Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ziyaret sırasında Yıldırım, Bahçeli ve partilileri seçim çalışma ofisinde ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirterek, "Seçim gününün son anlarına kadar burada seçim çalışmalarını yürüteceğiz. Bir yandan AK Parti il ve ilçe teşkilatlarıyla, aynı zamanda Cumhur İttifakı olarak da Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarıyla bir uyum içerisinde, ahenk içerisinde bu kampanyayı sürdüreceğiz." diye konuştu.İstanbul'da güzel ve tereddüde mahal vermeyecek bir sonuç almayı hedeflediklerini vurgulayan Yıldırım, "Bunun için sahada her iki parti tabanında bir heyecan oluştuğunu ifade etmek isterim. Biz de zaman zaman böyle rastgele sokağa inip seçmenlerimizle bir araya geliyoruz. Fevkalade bir karşılama ve ilgi var. İnşallah bu ilgi ve alakayı sandığa, oya aktarırsak herhalde istediğimiz sonucu, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde mutlak başarısını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.Yıldırım, şöyle devam etti:"Bugün buraya zatıalinizin gelmiş olması bize güç vermiştir, şevkimizi arttırmıştır. Cumhur İttifakı'nın ne kadar önemli, hem zamanlama olarak hem de ülkenin içinde bulunduğu şartlar itibariyle olduğunu ortaya koymuştur. Zatıalinize ve bütün çalışma arkadaşlarınıza bir kez daha şahsım ve halkım adına teşekkür ediyorum."MHP Genel Başkanı Bahçeli ise Yenikapı ruhuyla başlayan, Cumhur İttifakı anlayışıyla süre gelen ve arkasından Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin olgunlaşması ve hayata geçirilmesinde katkı sağlayan bir anlayışın temsilcileri olarak, bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.Bahçeli, şunları söyledi:"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kalıcı, istikrar sağlayıcı, özellikle de mahalli idareler seçimlerinden sonra yoğun bir program içerisinde Türk milletine hizmeti sunacağı bir dönemin öncesinde, mahalli idareler seçimleri farklı bir anlam kazanmaktadır. Mahalli idareler seçimleri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini besleyici, kalıcı kılıcı ve toplum nezdinde de tekrar bir itibar sağlayıcı bir yaklaşım olacaktır. O bakımdan mahalli idareler seçimlerini önemsiyoruz. Bu konuda Milliyetçi Hareket partisi olarak çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış bulunuyoruz."İstanbul'da MHP'nin, 3 büyük şehir başta olmak üzere, AK Parti'nin çalışmalarına aday çıkartmaksızın katkı sağlamayı prensip olarak kabul ettiğine değinen ve o prensip dahilinde çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Şu an Cumhur İttifakı yasal olarak mahalli idareler seçimlerinde bir ittifak zemini olmamış olsa dahi ruhen geçmişten bugüne birliktelikle, sağduyulu bir hareketle bugün bu ittifak hayata geçmiş olarak kabul edilmektedir. Bugün İstanbul'a teşkilatlarımızla Cumhur İttifakı'nın anlamı, mahalli idareler seçimlerindeki önemi vurgulayan bir aile toplantısı için gelmiş bulunuyoruz. Böyle bir dönemde kamuoyunda zatıalinizin Cumhur İttifakı'nın ve özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyükşehir adayı olarak genel kabul görmesinden de yararlanarak, zatıalinizi yerinde ziyaret etmek ve sizlere başarılar dilemek arzusuyla buraya gelmiş bulunuyoruz."Bahçeli, şöyle konuştu:"Ben, şundan emin olmanızı istiyorum. İstanbul'da teşkilatlarımız bütünüyle mevcuttur, çalışmalarını sürdürmektedir. Cumhur İttifakı çerçevesinde 3 belediye başkanlığı adaylığı MHP'ye bırakılmıştır, bunun takdimi de yapılmıştır. O da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her belediye başkan adayı gibi arkadaşlarımız MHP'li olmakla beraber aynı zamanda da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın ikizi olarak çalışacaklar, ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın."AK Parti'nin öngörmüş olduğu çalışmalar doğrultusunda adaylarına katkı sağlayacaklarını kaydeden Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:"Hepsinin ortak kanaati ve bundan hiçbir şekilde taviz vermeyecekleri konu, zatıalinizi büyükşehir adayı olarak, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak görüyor. Aynı zamanda AK Parti'nin, aynı zamanda da MHP'nin adayı kabul ediyoruz."