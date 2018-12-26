Bahçeli, Orta Doğu'daki Gelişmelere İlişkin, İstanbul'da veya Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
50 dakika önce
Bahçeli, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin, İstanbul'da veya Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla küresel bir zirve yapılmasını önerdi.
Bahçeli, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin, İstanbul'da veya Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla küresel bir zirve yapılmasını önerdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:50 Kaynak: AA
Son Dakika! Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı
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