Son Dakika Haberleri: Bahçeli, Orta Doğu'daki Gelişmelere İlişkin, İstanbul'da veya Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...

Bahçeli, Orta Doğu'daki Gelişmelere İlişkin, İstanbul'da veya Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...

50 dakika önce

Bahçeli, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin, İstanbul'da veya Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla küresel bir zirve yapılmasını önerdi.

Bahçeli, Orta Doğu'daki Gelişmelere İlişkin, İstanbul'da veya Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın..., System.String[]
Bahçeli, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin, İstanbul'da veya Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla küresel bir zirve yapılmasını önerdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:50 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Orta Doğu, Ankara, Politika
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