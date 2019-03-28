Bahçeli, Osmaniye Şehitler Anıtını Gezdi
1 saat önce
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyareti Fotoğraf çekimi OSMANİYE - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye Şehitler Anıtını gezdi.
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyareti
Fotoğraf çekimi
OSMANİYE - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye Şehitler Anıtını gezdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:12 Kaynak: AA
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