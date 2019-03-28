Son Dakika Haberleri: Bahçeli, Osmaniye Şehitler Anıtını Gezdi

Bahçeli, Osmaniye Şehitler Anıtını Gezdi

1 saat önce

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyareti Fotoğraf çekimi OSMANİYE - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye Şehitler Anıtını gezdi.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyareti
Fotoğraf çekimi
OSMANİYE - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye Şehitler Anıtını gezdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:12 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Osmaniye, Güncel
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