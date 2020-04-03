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Bahçeli: "Özellikle bilinmesini arzu ederim ki, merhum Türkeş beyin yaktığı meşale sönmeyecek,...
6 saat önce
Bahçeli: "Özellikle bilinmesini arzu ederim ki, merhum Türkeş beyin yaktığı meşale sönmeyecek, yaptığı zamanlar üstü çağrısı asla silinmeyecektir.
Bahçeli: "Özellikle bilinmesini arzu ederim ki, merhum Türkeş beyin yaktığı meşale sönmeyecek, yaptığı zamanlar üstü çağrısı asla silinmeyecektir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:09 Kaynak: İHA
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