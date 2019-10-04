Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına...
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Bahçeli: "Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına...

1 saat önce

Bahçeli: "Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır.

Bahçeli:

Bahçeli: "Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:14 Kaynak: AA
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