Son Dakika Haberleri: Bahçeli, Özhaseki'yi Ziyaret Etti (3)

Bahçeli, Özhaseki'yi Ziyaret Etti (3)

47 dakika önce

-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'yi ziyaretinden detaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi...

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'yi ziyaretinden detaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:20 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Ankara, Devlet Bahçeli, Mehmet Özhaseki, Politika
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