Bahçeli, Özhaseki'yi Ziyaret Etti (3)
47 dakika önce
-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'yi ziyaretinden detaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi...
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
'yi ziyaretinden detaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret etti.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:20 Kaynak: AA
Kulislerde Bomba İddia: Binali Yıldırım'ın Yerine Geçecek İsim Belli Oldu!
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Tarih Verip Meclis Başkanlığı'ndan İstifa Edeceğini Açıkladı
Mustafa Sarıgül, DSP'den Belediye Başkan Adayı Oldu
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ile Yaşlı Amca Arasında İlginç Cami Diyaloğu