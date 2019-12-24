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Bahçeli: "Paralel emellere meraklı olan CHP Genel Başkanı'nın paralel kanallar açıp, parabol yollar...
6 saat önce
Bahçeli: "Paralel emellere meraklı olan CHP Genel Başkanı'nın paralel kanallar açıp, parabol yollar yapıp, paramiliter düşler kurmasının önünde de hiçbir mani hal yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:09 Kaynak: İHA
Bahçeli: "Paralel emellere meraklı olan CHP Genel Başkanı'nın paralel kanallar açıp, parabol yollar yapıp, paramiliter düşler kurmasının önünde de hiçbir mani hal yoktur." - ANKARA
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