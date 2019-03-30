Bahçeli: "Partilere Mensubiyet Duyabilirsiniz Ama Öyle Zamanlar Olur Ki Partilerin Üstünde,...
23 dakika önce
Bahçeli: "Partilere mensubiyet duyabilirsiniz ama öyle zamanlar olur ki partilerin üstünde, öncelikle beka ve memleketi düşünmek mecburiyetindesiniz.
Bahçeli: "Partilere mensubiyet duyabilirsiniz ama öyle zamanlar olur ki partilerin üstünde, öncelikle beka ve memleketi düşünmek mecburiyetindesiniz."
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:37 Kaynak: AA
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