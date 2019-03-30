Bahçeli: "Partilere Mensubiyet Duyabilirsiniz Ama Öyle Zamanlar Olur Ki Partilerin Üstünde,...

Bahçeli: "Partilere mensubiyet duyabilirsiniz ama öyle zamanlar olur ki partilerin üstünde, öncelikle beka ve memleketi düşünmek mecburiyetindesiniz.

Bahçeli: "Partilere mensubiyet duyabilirsiniz ama öyle zamanlar olur ki partilerin üstünde, öncelikle beka ve memleketi düşünmek mecburiyetindesiniz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Akşener'in "Erdoğan Verdi" Dediği Çantanın İçinden Çıkanlar Belli Oldu

Etkili Olan Kar Yağışı Doğu Anadolu'ya Yeniden Gelinlik Giydirdi

Yardımsever Öğretmen Donmak Üzereyken Bulduğu Köpeği Kilometrelerce Kucağında Taşıdı

Erdoğan, Operasyon İçin Sinyal Verdi: Seçimden Sonra Sahada Çözeceğiz