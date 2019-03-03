Son Dakika Haberleri: Bahçeli Partisinin Ankara İl Başkanlığı Yeni Hizmet Binasını Ziyaretinde Konuştu

Bahçeli Partisinin Ankara İl Başkanlığı Yeni Hizmet Binasını Ziyaretinde Konuştu

30 dakika önce

Bahçeli partisinin Ankara İl Başkanlığı yeni hizmet binasını ziyaretinde konuştu(Tür: Ankara)

Bahçeli partisinin Ankara İl Başkanlığı yeni hizmet binasını ziyaretinde konuştu

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:10 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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