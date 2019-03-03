Bahçeli Partisinin Ankara İl Başkanlığı Yeni Hizmet Binasını Ziyaretinde Konuştu
30 dakika önce
Bahçeli partisinin Ankara İl Başkanlığı yeni hizmet binasını ziyaretinde konuştu(Tür: Ankara)
Bahçeli partisinin Ankara
İl Başkanlığı yeni hizmet binasını ziyaretinde konuştu
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:10 Kaynak: DHA
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