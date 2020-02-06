Bahçeli: "PKK elebaşlarının AP'de ağırlanıp Türkiye'ye tehditler savurmasına ortam açılması,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bahçeli: 'PKK elebaşlarının AP'de ağırlanıp Türkiye'ye tehditler savurmasına ortam açılması,... - Son Dakika

Bahçeli: "PKK elebaşlarının AP'de ağırlanıp Türkiye'ye tehditler savurmasına ortam açılması,...

6 saat önce

Bahçeli: "PKK elebaşlarının AP'de ağırlanıp Türkiye'ye tehditler savurmasına ortam açılması, tavzihi ve tevili olamayacak kepazelik ve soysuzluktur.

Bahçeli:

Bahçeli: "PKK elebaşlarının AP'de ağırlanıp Türkiye'ye tehditler savurmasına ortam açılması, tavzihi ve tevili olamayacak kepazelik ve soysuzluktur."

Türkiye, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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