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Bahçeli: "PKK elebaşlarının AP'de ağırlanıp Türkiye'ye tehditler savurmasına ortam açılması,...
6 saat önce
Bahçeli: "PKK elebaşlarının AP'de ağırlanıp Türkiye'ye tehditler savurmasına ortam açılması, tavzihi ve tevili olamayacak kepazelik ve soysuzluktur.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:02 Kaynak: AA
Bahçeli: "PKK elebaşlarının AP'de ağırlanıp Türkiye'ye tehditler savurmasına ortam açılması, tavzihi ve tevili olamayacak kepazelik ve soysuzluktur."
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