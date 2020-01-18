Bahçeli: "(Rahşan Ecevit'in vefatı) Türk siyasi hayatına da önemli katkıları bulunmuştur" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: '(Rahşan Ecevit'in vefatı) Türk siyasi hayatına da önemli katkıları bulunmuştur' - Son Dakika

Bahçeli: "(Rahşan Ecevit'in vefatı) Türk siyasi hayatına da önemli katkıları bulunmuştur"

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Sayın merhum Bülent Ecevit'in muhterem eşi dün akşam hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kendileri Ecevit'in yanından hiç ayrılmamıştır. En kritik dönemlerde Demokratik Sol Parti'yi kurarak fikriyi devam ettirme kararlılığını ortaya koymuştur. Türk siyasi hayatına da önemli katkıları bulunmuştur. Alalh rahmet eylesin diyorum"

Bahçeli: (Rahşan Ecevit'in vefatı) Türk siyasi hayatına da önemli katkıları bulunmuştur

Bülent Ecevit, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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