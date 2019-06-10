Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Rum Yönetimi'nin, Fatih sondaj gemimizin çalışanları ve TPAO ile iş birliği yapan yabancı...
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Bahçeli: "Rum Yönetimi'nin, Fatih sondaj gemimizin çalışanları ve TPAO ile iş birliği yapan yabancı...

7 saat önce

Bahçeli: "Rum Yönetimi'nin, Fatih sondaj gemimizin çalışanları ve TPAO ile iş birliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarması hukuksuzdur, kepazeliktir.

Bahçeli:
Bahçeli: "Rum Yönetimi'nin, Fatih sondaj gemimizin çalışanları ve TPAO ile iş birliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarması hukuksuzdur, kepazeliktir."
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:53 Kaynak: AA
Türkiye Partisi, Fatih, Güncel
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