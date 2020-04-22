Bahçeli: Sağlık durumu müsait her milletvekili, 23 Nisan'da Meclis'te olmalı - Son Dakika
Son Dakika Politika Bahçeli: Sağlık durumu müsait her milletvekili, 23 Nisan'da Meclis'te olmalı - Son Dakika

Bahçeli: Sağlık durumu müsait her milletvekili, 23 Nisan'da Meclis'te olmalı

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında "Sağlık durumu müsait ve katılmaya müzahir her milletvekilinin 23 Nisan'da Meclis'te olması, 100'üncü yıl dönümü sevincine ortak olması tutarlı ve isabetli...

Bahçeli: Sağlık durumu müsait her milletvekili, 23 Nisan'da Meclis'te olmalı, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında "Sağlık durumu müsait ve katılmaya müzahir her milletvekilinin 23 Nisan'da Meclis'te olması, 100'üncü yıl dönümü sevincine ortak olması tutarlı ve isabetli bir davranıştır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında, TBMM'nin 100'üncü yıl dönümünü coşku içinde ifade edememenin burukluğunun herkesin ana mevzusu olduğuna dikkat çekerek, "TBMM, ordular kurup yöneten kudretli ve kumandan bir Meclis'tir. Savaşlar kazanan muhkem ve muzaffer bir Meclis'tir. Siyaset üreten, hedefler belirleyen, müzakere ve mutabakatla kanunlar yapan hür ve demokratik bir Meclis'tir. Memleket ve millet davasını her şeyin önünde ve üstünde gören iradeli ve inançlı bir Meclis'tir. Hiç kuşku yok ki, TBMM hem bir asır önce hem de 15 Temmuz'da işgalcilere direnen, istila emelleri karşısında devleşen Gazi bir Meclis'tir. Elbette TBMM Türkiye'dir, Türk milletinin ta kendisidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hadim ve hakim döneminin resmen başlamasıyla TBMM daha da güçlenip asli ve temel fonksiyonlarına tam manasıyla odaklanmıştır. Bu yalın gerçeği göremeyen, görmek istemeyen müflis siyasi tacirlerin yalan ve iftiraları milletimizin sinesinden dönmeye mahkum ve mecburdur" dedi.

'SAĞLIK DURUMU MÜSAİT HER MİLLETVEKİLİ MECLİS'TE OLMALI'

Bahçeli, TBMM'de gerçekleşecek olan 23 Nisan özel oturumuna ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını eleştirdi. Bahçeli, "TBMM'nin saygınlığına gölge düşürmek için kuyruğa girenlerin demokrasiden bahsetmesi, fitneye beden olmaları, bölücü mihraklarla emel birlikteliğine heves etmeleri hazin verici bir çarpıklıktır. 23 Nisan günü Meclis'e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis'te olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı'nın kendi işine bakması, boyunu ve haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir. Sözde tutuklu ve mahküm gazetecileri bile aldatan, infaz düzenlemesiyle ilgili kanuna 18 milletvekiliyle ret oyu kullanan Kılıçdaroğlu'nun her çağrısı çürük, her teklifi beyhudedir. Bizim 23 Nisan'da TBMM'nin özel oturumuna katılıp katılmamız Kılıçdaroğlu'nun bileceği ve takdir edeceği bir konu değildir. Ondan duyacak ve öğrenecek hiçbir şey de olamayacaktır. Sağlık durumu müsait ve katılmaya müzahir her milletvekilinin 23 Nisan'da Meclis'te olması, 100'üncü yıl dönümü sevincine ortak olması tutarlı ve isabetli bir davranıştır. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast edenlerle birlikte yürüyen, Türkiye'yi uçuruma çekmek, sokakları karıştırmak için olmadık ve görülmedik provokasyonlara kalkışanların duruş ve seslenişleri değersiz, mesnetsiz ve meymenetsizdir" ifadelerini kullandı.

'BU DEFA DÜŞMAN GÖRÜNMEN NİTELİKTEDİR'

Devlet Bahçeli, Meclisin devlet kurma ehliyet ve kabiliyetine sahip olduğuna dikkat çekerek, "Meclisimiz kurtuluş yıllarının milli aklı, manevi azmi, maşeri ahlakıdır. Türkiye Cumhuriyeti bugünkü gelişmişlik seviyesine ulaşmışsa, bunun şeref payesi mensubu olmaktan, çatısı altında görev yapmaktan onur duyduğumuz TBMM'nindir. Kaldı ki tam bir asır evvel büyük bir inanmışlıkla, gıpta edilecek bir irade eşliğinde fakat olağanüstü bir ortamda kurulmuştur. Bu sayede, milli nitelikli muazzam bir diriliş mücadelesinin sayfaları hem aralanmaya, hem de nice şehit kanlarıyla, nice fedakarlıklarla yazılmaya başlanmıştır. Şu ibret verici benzerliğe bakınız ki, 100 yıl önce vatanımız ve mücavir coğrafyalar dehşet ve kasvet örtüsüyle sarılmış, bu nedenle olağanüstü bir sürecin içine hapsolmuşken, bugün de aynı belirtiler görülmektedir. Bu defa düşman görünmez niteliktedir. ve hastalık yaymaktadır. Alınmış etkili tedbirlere aynen dikkat ve riayet ederek, sosyal mesafeyi koruyarak, evlerimizde huzur içinde bekleyerek, dahası birlik ve beraberlik içinde bu ağır ve sancılı günleri Allah'ın izniyle bertaraf edeceğiz. Türk milleti bir asır önce görünen düşmanlara karşı ayağa kalkmış, şimdi de görünmez bir düşmana karşı bilenmiş ve harekete çoktan geçmiştir."

'ÇOCUKLARIMIZIN BAYRAMLARINI KUTLUYORUM'

Bahçeli, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayarak "Bu günlerde sınırlı ve kısıtlı şekilde yaşamaları gerekiyorsa da, daha pek çok bayramı doyasıya ve sevinç içinde kutlayacakları günlerin muhakkak suretle geleceğinden tereddüt ve şüphe duymuyorum. İstikbalimizin güvenceleri sevgili çocuklarımızı hasretle bağrıma basıyor, bayramlarını kutluyorum. Ramazan Bayramı'nda kucaklaşma ümidiyle birlikte, salgının en aza çekilerek hayatın normale dönmeye başlaması yürekten temennimdir. Ayrıca TBMM'nin İlk Başkanı, İlk Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Aziz Atatürk'e, Türk milletinin mukaddesat hazinesinde bulunan tüm kahramanlarımıza, İlk Meclis'in fazilet timsali saygıdeğer üyelerine, kanlarıyla toprağa vatan mührü vuran bütün şehitlerimize şükran ve minnet hislerimle Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.


23 Nisan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:53 Kaynak: DHA

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