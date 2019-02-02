Bahçeli: (Sakarya'daki Fabrika) "Satış Yokken Var Demek Yalandır.
1 saat önce
Bahçeli: (Sakarya'daki fabrika) "Satış yokken var demek yalandır.
Bahçeli: ( Sakarya
'daki fabrika) "Satış yokken var demek yalandır. İşletme hakkının devir işlemleri sürerken Katar
ordusu aldı demek sahtekarlıktır.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:21 Kaynak: AA
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