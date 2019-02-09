Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Samimi Pişmanlık Yaşayan, Yuvasının Özlemini Çeken Her Dava Arkadaşımla Helalleşmeye...

Bahçeli: "Samimi Pişmanlık Yaşayan, Yuvasının Özlemini Çeken Her Dava Arkadaşımla Helalleşmeye...

1 saat önce

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ADANA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen programda konuştu.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ADANA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen programda konuştu. -12-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:33 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, MHP, Güncel
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