Son Dakika Haberleri: Bahçeli: Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı kanaatindeyim

Bahçeli: Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı kanaatindeyim

26 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli "Sayın Cumhurbaşkanının Fazıl Say'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet etmesini anlamlı buldum. Sanatın, siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim." dedi.

Bahçeli: Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı kanaatindeyim, System.String[]
MHP Genel Başkanı Bahçeli "Sayın Cumhurbaşkanının Fazıl Say'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet etmesini anlamlı buldum. Sanatın, siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:20 

Devlet Bahçeli, MHP, Fazıl Say, Ekonomi
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