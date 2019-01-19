Bahçeli: Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı kanaatindeyim
26 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli "Sayın Cumhurbaşkanının Fazıl Say'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet etmesini anlamlı buldum. Sanatın, siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim." dedi.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli "Sayın Cumhurbaşkanının Fazıl Say
'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet etmesini anlamlı buldum. Sanatın, siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:20
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