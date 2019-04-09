Bahçeli: "Sandığa Bir Kez Daha Gidip, Toplumu Daha Huzurlu Kılmak Daha Akılcıdır Diye Düşünüyorum"
13 dakika önce
Bahçeli: "Sandığa bir kez daha gidip, toplumu daha huzurlu kılmak daha akılcıdır diye düşünüyorum"
Bahçeli: "Sandığa bir kez daha gidip, toplumu daha huzurlu kılmak daha akılcıdır diye düşünüyorum" - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:31 Kaynak: İHA
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