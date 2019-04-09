Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Sandığa Bir Kez Daha Gidip, Toplumu Daha Huzurlu Kılmak Daha Akılcıdır Diye Düşünüyorum"

Bahçeli: "Sandığa Bir Kez Daha Gidip, Toplumu Daha Huzurlu Kılmak Daha Akılcıdır Diye Düşünüyorum"

13 dakika önce

Bahçeli: "Sandığa bir kez daha gidip, toplumu daha huzurlu kılmak daha akılcıdır diye düşünüyorum"

Bahçeli:
Bahçeli: "Sandığa bir kez daha gidip, toplumu daha huzurlu kılmak daha akılcıdır diye düşünüyorum" - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:31 Kaynak: İHA

Huzur, Politika
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