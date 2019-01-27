Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Şayet İstanbul, Zilletin Yönetimi Altında Olursa Milli Bekamız Ağır Hasar Alacaktır Çünkü...

Bahçeli: "Şayet İstanbul, Zilletin Yönetimi Altında Olursa Milli Bekamız Ağır Hasar Alacaktır Çünkü...

55 dakika önce

Bahçeli: "Şayet İstanbul, zilletin yönetimi altında olursa milli bekamız ağır hasar alacaktır çünkü zillette hayır yoktur, zillette umut yoktur, zillette gelecek yoktur.

Bahçeli:
Bahçeli: "Şayet İstanbul, zilletin yönetimi altında olursa milli bekamız ağır hasar alacaktır çünkü zillette hayır yoktur, zillette umut yoktur, zillette gelecek yoktur. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı zilleti silip süpürecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:58 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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