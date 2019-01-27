Bahçeli: "Şayet İstanbul, Zilletin Yönetimi Altında Olursa Milli Bekamız Ağır Hasar Alacaktır Çünkü...
55 dakika önce
Bahçeli: "Şayet İstanbul, zilletin yönetimi altında olursa milli bekamız ağır hasar alacaktır çünkü zillette hayır yoktur, zillette umut yoktur, zillette gelecek yoktur.
Bahçeli: "Şayet İstanbul
, zilletin yönetimi altında olursa milli bekamız ağır hasar alacaktır çünkü zillette hayır yoktur, zillette umut yoktur, zillette gelecek yoktur. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı zilleti silip süpürecektir."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:58 Kaynak: AA
Aleyna Tilki'den Fotoğrafında Photoshop Kullanan Annesine İlginç Destek: Herkes Yapıyor
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Konvoyunda Kaza: 2 Kişi Yaralandı
Hedef 1 Milyon Amatör Denizci" Projesi
Binali Yıldırım: Genel Başkan'ın Ziyareti Cumhur İttifakı'na Güç Vermiştir