Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakının Olumlu Yönünü Göz Önüne Alarak Osmaniye'de Aday...

Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakının Olumlu Yönünü Göz Önüne Alarak Osmaniye'de Aday...

20 dakika önce

Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakının olumlu yönünü göz önüne alarak Osmaniye'de aday göstermemeyi prensip olarak benimsediğini ifade etti"

Bahçeli:
Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakının olumlu yönünü göz önüne alarak Osmaniye'de aday göstermemeyi prensip olarak benimsediğini ifade etti"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:20 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Osmaniye, Politika
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