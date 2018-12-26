Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakının Olumlu Yönünü Göz Önüne Alarak Osmaniye'de Aday...
20 dakika önce
Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakının olumlu yönünü göz önüne alarak Osmaniye'de aday göstermemeyi prensip olarak benimsediğini ifade etti"
Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı
Cumhur İttifakının olumlu yönünü göz önüne alarak Osmaniye
'de aday göstermemeyi prensip olarak benimsediğini ifade etti"
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:20 Kaynak: AA
Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binali Yıldırım'ın İstifa Etmesine Gerek Yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kararı Verdi! Güvenlik Korucularına Aylık 135 TL Ek Tazminat Ödenecek
Bakan Süleyman Soylu, 3 Kişinin Öldüğü Şehirlerarası Otobüs Kazasıyla İlgili Detayları Paylaştı