Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı görüşmeleri zaafa uğratmak, tarihi ziyareti tartışmaya...
Son Dakika Politika Bahçeli: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı görüşmeleri zaafa uğratmak, tarihi ziyareti tartışmaya... - Son Dakika

Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı görüşmeleri zaafa uğratmak, tarihi ziyareti tartışmaya...

7 saat önce

Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı görüşmeleri zaafa uğratmak, tarihi ziyareti tartışmaya açmak, hatta peşin yargılarla bir sonuç çıkmayacağını iddia etmek Türkiye'ye haksızlık ve hayasız ithamdır.

Bahçeli:

Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı görüşmeleri zaafa uğratmak, tarihi ziyareti tartışmaya açmak, hatta peşin yargılarla bir sonuç çıkmayacağını iddia etmek Türkiye'ye haksızlık ve hayasız ithamdır." - ANKARA

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:09 Kaynak: İHA
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