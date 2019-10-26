Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Sayın Erdoğan, doğu ve batı bloklarında Türkiye'nin milli çıkarlarını koruyacak bir dik...
Son Dakika Politika Bahçeli: 'Sayın Erdoğan, doğu ve batı bloklarında Türkiye'nin milli çıkarlarını koruyacak bir dik...

Bahçeli: "Sayın Erdoğan, doğu ve batı bloklarında Türkiye'nin milli çıkarlarını koruyacak bir dik...

15 dakika önce

Bahçeli: "Sayın Erdoğan, doğu ve batı bloklarında Türkiye'nin milli çıkarlarını koruyacak bir dik duruş ortaya koydu.

Bahçeli:

Bahçeli: "Sayın Erdoğan, doğu ve batı bloklarında Türkiye'nin milli çıkarlarını koruyacak bir dik duruş ortaya koydu. Tarihin önemli bir dönemidir bu"

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:38 Kaynak: AA
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