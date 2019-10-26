Bahçeli: "Sayın Erdoğan, doğu ve batı bloklarında Türkiye'nin milli çıkarlarını koruyacak bir dik...
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Bahçeli: "Sayın Erdoğan, doğu ve batı bloklarında Türkiye'nin milli çıkarlarını koruyacak bir dik duruş ortaya koydu.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:38 Kaynak: AA
Bahçeli: "Sayın Erdoğan, doğu ve batı bloklarında Türkiye'nin milli çıkarlarını koruyacak bir dik duruş ortaya koydu. Tarihin önemli bir dönemidir bu"
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