Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Milletimize Yalan Söylemesi, Alenen ve Açıktan Gerçekleri...
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IHAAW134549-SIY/05-03-2019- Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun milletimize yalan söylemesi, alenen ve açıktan gerçekleri çiğneyerek uyduruk ve hayal mahsulü iddiaları dile getirmesi karanlık ve işbirlikçi zihniyetini tekraren deşifre etmiştir.
IHAAW134549-SIY/05-03-2019
- Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu
'nun milletimize yalan söylemesi, alenen ve açıktan gerçekleri çiğneyerek uyduruk ve hayal mahsulü iddiaları dile getirmesi karanlık ve işbirlikçi zihniyetini tekraren deşifre etmiştir." 05.03.2019 13: 45: 49 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:51 Kaynak: İHA
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