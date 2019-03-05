Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Milletimize Yalan Söylemesi, Alenen ve Açıktan Gerçekleri...

Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Milletimize Yalan Söylemesi, Alenen ve Açıktan Gerçekleri...

19 dakika önce

IHAAW134549-SIY/05-03-2019- Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun milletimize yalan söylemesi, alenen ve açıktan gerçekleri çiğneyerek uyduruk ve hayal mahsulü iddiaları dile getirmesi karanlık ve işbirlikçi zihniyetini tekraren deşifre etmiştir.

Bahçeli:
IHAAW134549-SIY/05-03-2019

- Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun milletimize yalan söylemesi, alenen ve açıktan gerçekleri çiğneyerek uyduruk ve hayal mahsulü iddiaları dile getirmesi karanlık ve işbirlikçi zihniyetini tekraren deşifre etmiştir." 05.03.2019 13: 45: 49 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:51 Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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