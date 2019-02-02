Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu Onu Bunu Bırak, Nereye Hizmet Ettiğinden Bahset. Zillet İttifakıyla...
1 saat önce
Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu onu bunu bırak, nereye hizmet ettiğinden bahset. Zillet ittifakıyla PKK'ya nasıl boyun eğdiğini açıkla"
Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu
onu bunu bırak, nereye hizmet ettiğinden bahset. Zillet ittifakıyla PKK
'ya nasıl boyun eğdiğini açıkla"
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:21 Kaynak: AA
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