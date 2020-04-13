Bahçeli: "Sayın Soylu, azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: 'Sayın Soylu, azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas... - Son Dakika

Bahçeli: "Sayın Soylu, azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas...

6 saat önce

Bahçeli: "Sayın Soylu, azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde bakanlık görevini başarıyla yerine getirdi"

Bahçeli:

Bahçeli: "Sayın Soylu, azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde bakanlık görevini başarıyla yerine getirdi"

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:30 Kaynak: AA

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ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeli: "Sayın Soylu, azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas... - Son Dakika
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