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Bahçeli: "Sayın Soylu, azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas...
6 saat önce
Bahçeli: "Sayın Soylu, azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde bakanlık görevini başarıyla yerine getirdi"
Bahçeli: "Sayın Soylu, azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde bakanlık görevini başarıyla yerine getirdi"
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:30 Kaynak: AA
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