Bahçeli: "Seçim Sonuçlarını Kim Nasıl Yorumlarsa Yorumlasın, Yenikapı Ruhunun ve Cumhur...
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Bahçeli: "Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Yenikapı ruhunun ve Cumhur İttifakı'nın kararlı, yürekli, inançlı şekilde yoluna devam edeceğini herkes bilmelidir.
Bahçeli: "Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Yenikapı ruhunun ve Cumhur İttifakı'nın kararlı, yürekli, inançlı şekilde yoluna devam edeceğini herkes bilmelidir."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:41 Kaynak: AA
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