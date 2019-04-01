Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Seçim Sonuçlarını Kim Nasıl Yorumlarsa Yorumlasın, Yenikapı Ruhunun ve Cumhur...

Bahçeli: "Seçim Sonuçlarını Kim Nasıl Yorumlarsa Yorumlasın, Yenikapı Ruhunun ve Cumhur...

24 dakika önce

Bahçeli: "Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Yenikapı ruhunun ve Cumhur İttifakı'nın kararlı, yürekli, inançlı şekilde yoluna devam edeceğini herkes bilmelidir.

Bahçeli:
Bahçeli: "Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Yenikapı ruhunun ve Cumhur İttifakı'nın kararlı, yürekli, inançlı şekilde yoluna devam edeceğini herkes bilmelidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:41 Kaynak: AA

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