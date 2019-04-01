Bahçeli: "Seçim Sonuçlarını Kim Nasıl Yorumlarsa Yorumlasın, Yenikapı Ruhunun ve Cumhur...

Bahçeli: "Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Yenikapı ruhunun ve Cumhur İttifakı'nın kararlı, yürekli, inançlı şekilde yoluna devam edeceğini herkes bilmelidir.

Bahçeli: "Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Yenikapı ruhunun ve Cumhur İttifakı'nın kararlı, yürekli, inançlı şekilde yoluna devam edeceğini herkes bilmelidir."

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