Son Dakika Haberleri: Bahçeli Seçim Startına Söğüt'ten Verecek

Bahçeli Seçim Startına Söğüt'ten Verecek

50 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim startına Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğüt'ten verecek.

Bahçeli Seçim Startına Söğüt'ten Verecek, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim startına Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğüt'ten verecek. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri yaklaştıkça seçim çalışmaları da hız kazanırken, MHP lideri Bahçeli partisinin ilk mitingini 10 Mart 2019 günü Saat 13.00'da Söğüt'te yapacak. 10 Mart 2019 Pazar günü Saat 13.00'da Söğüt'te miting düzenleyecek olan MHP Lideri Bahçeli'nin daha sonra da aynı gün Eskişehir'e geçeceği öğrenildi. Öte yandan AK Parti, 'Cumhur İttifakı' kapsamında Söğüt'ten adayını çekerek MHP'yi desteleme kararı almıştı.

(Cem Kaan Toka/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:06 Kaynak: İHA

Osmanlı Devleti, MHP, Söğüt, Güncel
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