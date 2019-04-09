Bahçeli: "Seçim Yenileme Demokrasinin Bir Gereğidir.

Bahçeli: "Seçim yenileme demokrasinin bir gereğidir.

Bahçeli: "Seçim yenileme demokrasinin bir gereğidir. Toplumsal kargaşa yerine sandığa bir kez daha gidip Türkiye'yi huzurlu kılmak daha akılcıdır."

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