Bahçeli: "Seçim Yenileme Demokrasinin Bir Gereğidir.
2 saat önce
Bahçeli: "Seçim yenileme demokrasinin bir gereğidir.
Bahçeli: "Seçim yenileme demokrasinin bir gereğidir. Toplumsal kargaşa yerine sandığa bir kez daha gidip Türkiye'yi huzurlu kılmak daha akılcıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:42 Kaynak: AA
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