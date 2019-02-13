Bahçeli: Seçimler yaklaştıkça sis perdesi dağılıyor
3 saat önce
MHP Genel Başkan Bahçeli, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yaklaştıkça sis perdesi dağılıyor, taraflar netleşiyor, gizli kapaklı ilişki ağları deşifre oluyor.
MHP
Genel Başkan Bahçeli, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yaklaştıkça sis perdesi dağılıyor, taraflar netleşiyor, gizli kapaklı ilişki ağları deşifre oluyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:50
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