Son Dakika Haberleri: Bahçeli: Seçimler yaklaştıkça sis perdesi dağılıyor

Bahçeli: Seçimler yaklaştıkça sis perdesi dağılıyor

3 saat önce

MHP Genel Başkan Bahçeli, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yaklaştıkça sis perdesi dağılıyor, taraflar netleşiyor, gizli kapaklı ilişki ağları deşifre oluyor.

Bahçeli: Seçimler yaklaştıkça sis perdesi dağılıyor, System.String[]
MHP Genel Başkan Bahçeli, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yaklaştıkça sis perdesi dağılıyor, taraflar netleşiyor, gizli kapaklı ilişki ağları deşifre oluyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:50 

MHP, Ekonomi
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