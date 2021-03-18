Bahçeli: "Seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır" - Son Dakika

MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı
Kurultayın yapıldığı salon ve partililer
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu. (4)
Bahçeli: "Erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çabalayanlar bilsin ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır."
Bahçeli: "Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifleri eskiye kıvrılıştır, geleceğe dair söyleyecek bir şeyi olmayanların acıklı kıvranmasıdır."
Kaynak: AA
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