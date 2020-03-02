Bahçeli şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu ile tokalaşmadı - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'te şehit olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ankara'da düzenlenen cenaze töreninde elini cebinden çıkarıp CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşmadı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'te şehit olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya (24) için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Dün düzenlenen cenaze töreninde, MHP Lideri Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'na karşı tavrı dikkat çekti.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, yanındakilerle tokalaşarak kendisine doğru yürüyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile tokalaşmadı. Bahçeli'nin eline cebinden çıkarmadan Kılıçdaroğlu'na baş selamı vermekle yetinmesi dikkat çekti. - ANKARA