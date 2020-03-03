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Bahçeli: "Şehitlik mertebesi ulaşılacak en yüksek mertebedir"
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Salonda katılımcılardan görüntü TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:43 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
Salonda katılımcılardan görüntü TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3)
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