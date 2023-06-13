Bahçeli sinyali verdi! İşte il olması beklenen ilçeler - Son Dakika
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Bahçeli sinyali verdi! İşte il olması beklenen ilçeler

13.06.2023 21:07

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli 100 il mesajı verdi. Bahçeli'nin sözlerinin ardından hangi ilçelerin düzenlemeden yararlanacağı merak konusu oldu. İşte il olması beklenen iller...

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sürecinin sona ermesinin ardından yeni yasama döneminde, partisinin ilk grup toplantısında il sayısıyla ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Bahçeli, " Cumhuriyet'in 100'ncü yıldönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." ifadelerini kullandı.

İLÇELER MERAK KONUSU OLDU

Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 il ve 1000 ilçe olması gerektiğini söyleyen Bahçeli'nin ardından hangi ilçelerin il olacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

KRİTERİ SAĞLAYAN İLÇELER SIRALANDI

Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler sıralandı.

İşte il olmaya aday olan o ilçeler:

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SON DAKİKA: Bahçeli sinyali verdi! İşte il olması beklenen ilçeler - Son Dakika
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