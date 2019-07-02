Bahçeli: Sistem değişikliğini karalayanlar, iyi niyetten yoksun bozgunculardır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sistem değişikliğini 'Rejim elden gitti' diyerek, karalamaya ve kötülemeye yeltenenler, iyi niyetten yoksun bozgunculardır. Kuşkusuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilke ve esaslarıyla oturması, kurum ve kurallarıyla güçlenmesi zaman alacaktır. Dünya üzerinde hiçbir hükümet sistemi kısa sürede umut edilen fayda ve sonuçları tam manasıyla vermemiş, verememiştir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Yönetim sistemleri ayet hükmü değildir. İhtiyaç hasıl olduğunda değişecek ve dönüşecektir. Burada asıl mühim husus, yönetim sistemi üzerindeki analitik değerlendirmelerin, değişim taleplerinin maksat ve muhtevasının ne olduğuyla ilgilidir. Hiçbir yönetim sistemi sabahtan akşama kurumsallaşıp kökleşmeyecektir. Emek verilmeden, sabır gösterilmeden, ortak akıl ve çabayla mücadele edilmeden devlet ve toplum hayatının sistemsel olarak yeni baştan düzenlenmesi hemen olacak bir iş değildir" diye konuştu.

'TÜRKİYE, ARADIĞI PARLAK YÖNETİM SİSTEMİNİ BULMUŞTUR'

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin keyfi kurulmadığını vurgulayarak, "Cılız ve çıkarcı emellerle çatısı örülmedi. Günü kurtarma hesaplarının neticesi olarak içeriği ve rotası tayin edilmedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşama azminin, payidarlık iradesinin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün aynen tecellisi ve tescilidir. Türkiye, aradığı parlak yönetim sistemini pek çok badireye uğraya uğraya, birçok sorunla boğuşa boğuşa sonunda bulmuş ve benimsemiştir. Değişen rejim değildir. Aksini iddia ve ilan edenler müfteridir, münafıktır, müptezeldir" dedi.

'İYİ NİYETTEN YOKSUN BOZGUNCULAR'

Sisteme karşı çıkan ve eleştirenlere de yanıt veren MHP lideri Bahçeli, "Sistem değişikliğini 'Rejim elden gitti' diyerek, karalamaya ve kötülemeye yeltenenler, iyi niyetten yoksun bozgunculardır. Önümüzdeki 9 Temmuz günü yeni sistemin 1 yılı dolmuş olacaktır. Kuşkusuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilke ve esaslarıyla oturması, kurum ve kurallarıyla güçlenmesi zaman alacaktır. Dünya üzerinde hiçbir hükümet sistemi kısa sürede umut edilen fayda ve sonuçları tam manasıyla vermemiş, verememiştir. Bu da son derece normaldir, beklenen ve ölçümü yapılan bir durumdur. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sürecinde var olan uyum sorunlarının aşılması kaçınılmazdır" diye konuştu.

'REFERANDUM ÖNERİSİ, TÜKENMİŞLİK SENDROMUDUR'

CHP ile yanında yer alan partiler ve uzmanların, yeni hükümet sistemini hedef tahtası haline getirdiğini savunan MHP lideri Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kerametleri kendilerinden menkul bu çevrelerin, parlamenter sisteme övgü üstüne övgü yağdırmaya başlayarak, son 1 yıllık geçmişin bütün olumsuzluklarını yeni sisteme yükleme teşebbüsleri zeka özründen ziyade akıl eksikliği, ahlak zayıflığı, köhne ve kötürüm bakışın neticesidir. Kılıçdaroğlu, öncelikle Türkiye'nin karşı tarafında yer almasından dolayı nedamet getirsin, içine düştüğü vahim sapmayı, tehlikeli savrulmayı düşünsün, şahsı için dert etsin. Eğer aklı varsa da kendine saklasın. HDP ile aynı tarafta olandan bizim duyacağımız hiçbir şey yoktur. PKK ile aynı bloka girenden öğreneceğimiz bir şey olamayacaktır. FETÖ'ye itiraz edemeyen, S-400 konusunda Türkiye'nin tezlerini savunamayan, bekayı bilmeyen, belaya kucak açan CHP Genel Başkanı'nın tarafsızlık çağrısı, referandum önerisi bize göre nevrotik bir vaka, tedavisi aciliyet arz eden tükenmişlik sendromudur. CHP önce suyu bulandırmakta sonra da bundan rahatsız olduğunu açıklamaktadır. Bu siyaset tarzı çürüktür, güdüktür, güdümlüdür, bayağıdır."

Konuşmasında, CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Bahçeli, "Bilinmelidir ki CHP'den hiçbir halt olmayacaktır. Ruhunu CHP'ye satan İP'den (İYİ Parti), yuları Kandil'e teslim edilmiş HDP'den bu memlekete, bu millete en küçük hayır gelmesi bile düşünülemeyecektir. Bunlar zilletin sacayağıdır, Türk milleti bunları başından mutlaka savacaktır. CHP demek; kriz demektir, kaos demektir, kavga demektir, kargaşa demektir" dedi.

'CHP'NİN DEĞİRMENİNE SU TAŞIYACAKTIR'

Genel Başkan Bahçeli, MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gelişmesi ve güçlenmesi için atılacak samimi ve dürüst adımların sonuna kadara yanında olacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yeni hükümet sistemini 1'inci yılı bile dolmadan tahrip ve tahrif etme girişimleri Türkiye düşmanlarına zeytin dalı uzatmak, onlara el sallamak, karşılarında selam durmaktır. AK Parti'li bazı yöneticilerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin eğer varsa aksayan yönleriyle ilgili kendi aralarında değerlendirme yapmaları doğaldır. Ne var ki bunu kamuoyu önünde dile getirmeleri CHP'nin değirmenine su taşıyacaktır ve yanlıştır. MHP'nin buna rızası ve onayı yoktur. Tarafımız bellidir, o da Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yaşaması için eğer bizden fedakarlık isteniyorsa mutlaka yapacağız, mücadele bekleniyorsa seve seve yerine getireceğiz."

'YENİ PARTİ' ELEŞTİRİSİ

Yeni parti kurulacağı iddialarıyla ilgili Bahçeli, "Nasıl olsa siyaset mezarlığına bir yenisinin daha ilave edilmesi önemsiz bir ayrıntı olacaktır. Adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi konuşanlara tavsiyem; geçmişlerine bakmaları, yedikleri herzeleri, yabancıların gazına gelerek verdikleri zarar ve ziyanı görmeleri, biraz izanları varsa özeleştirilerini yapmalarıdır. Küresel güç merkezlerinin nabzına göre şerbet vermeye kalkışanlara bu milletin sırtı dönük, kapısı da sürgülüdür" dedi.

S-400 DEĞERLENDİRMESİ

MHP lideri Bahçeli, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili ise "Memnuniyetle söylemek isterim ki Osaka'da, Türkiye, haklı ve meşru tezlerini muhataplarıyla cesaret ve inançla paylaşmıştır. Bilhassa S-400 hava savunma sistemi hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavizsiz duruşu takdire şayandır. ABD Başkanı Trump'ın anlayışlı yaklaşımı iki ülke arasında gerilen ilişkilerin yumuşamasına neden olabilecektir. Trump'ın S-400 konusunun karmaşık olduğunu söylemesine rağmen Türkiye'ye adil davranılmadığını vurgulaması yerindedir, hakkımızın teyit ve teslimidir. S-400 hava savunma sistemi hem güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren hem de egemenlik haklarımızla bağlantılı çok yönlü bir konudur" diye konuştu.

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ

Besti KARALAR/ ANKARA,