Bahçeli: "Siyasi Ayak Oyunlarıyla Mersin'i Meşgul Etmeye Kimsenin Hakkı Yoktur"
14 dakika önce
- Cumhur İttifakı'nın Mersin mitingi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması MERSİN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dedikoduyla geçirecek vakit yoktur.
- Cumhur İttifakı'nın Mersin
mitingi MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin konuşması MERSİN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dedikoduyla geçirecek vakit yoktur. Nitekim vakit Mersin'in huzur vaktidir. Siyasi ayak oyunlarıyla Mersin'i meşgul etmeye kimsenin hakkı yoktur. Nitekim Mersin güçlendikçe güçlenecek, yükselişinin önüne hiç kimse geçemeyecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:25 Kaynak: AA
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