Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Söğüt, 720 Yıldır Sönmeyen Beka Meşalesidir"

Bahçeli: "Söğüt, 720 Yıldır Sönmeyen Beka Meşalesidir"

1 saat önce

- Söğüt ilçesinde düzenlenen miting MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları BİLECİK - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlediği mitingde halka hitap etti.

- Söğüt ilçesinde düzenlenen miting
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları BİLECİK - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlediği mitingde halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:22 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Söğüt, Güncel
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