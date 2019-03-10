Bahçeli: "Söğüt, 720 Yıldır Sönmeyen Beka Meşalesidir"
1 saat önce
- Söğüt ilçesinde düzenlenen miting MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları BİLECİK - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlediği mitingde halka hitap etti.
- Söğüt
ilçesinde düzenlenen miting MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin açıklamaları BİLECİK - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Bilecik
'in Söğüt ilçesinde düzenlediği mitingde halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:22 Kaynak: AA
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